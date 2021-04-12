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Баста показал поклонникам редкий кадр из семейного архива

Баста показал поклонникам редкий кадр из семейного архива

Москва, 12 апреля. Российский исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, показал подписчикам редкое фото молодой бабушки с его еще маленькой матерью на руках.

На опубликованном архивном снимке 1963 года маленькая мама рэпера с улыбкой сидит на руках у бабушки исполнителя. Подписчики отметили женственность и красоту родственницы звезды, а также умилились выражению лица его мамы. Многие посчитали, что рэпер очень похож на своих родственниц, от которых он, по всей видимости, и забрал красоту.

«У вас глаза бабушки»;

«Какие красивые!! Все естественное, настоящее!! А улыбка какая»;

«На маму Вы похожи очень»;

«Так вот ты в кого, такой красавчик», — не поскупились на комплименты пользователи.

Баста неоднократно рассказывал, что именно бабушка отправила его в свое время в музыкальную школу, после чего следила за его обучением и всегда заставляла усерднее заниматься музыкой. Сейчас рэпер и сам уже стал отцом — в браке с Еленой Пинской у него подрастают две дочери — Мария и Василиса.

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