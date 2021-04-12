Баста показал поклонникам редкий кадр из семейного архива

Москва, 12 апреля. Российский исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, показал подписчикам редкое фото молодой бабушки с его еще маленькой матерью на руках.

На опубликованном архивном снимке 1963 года маленькая мама рэпера с улыбкой сидит на руках у бабушки исполнителя. Подписчики отметили женственность и красоту родственницы звезды, а также умилились выражению лица его мамы. Многие посчитали, что рэпер очень похож на своих родственниц, от которых он, по всей видимости, и забрал красоту.

«У вас глаза бабушки»; «Какие красивые!! Все естественное, настоящее!! А улыбка какая»; «На маму Вы похожи очень»; «Так вот ты в кого, такой красавчик», — не поскупились на комплименты пользователи.

Баста неоднократно рассказывал, что именно бабушка отправила его в свое время в музыкальную школу, после чего следила за его обучением и всегда заставляла усерднее заниматься музыкой. Сейчас рэпер и сам уже стал отцом — в браке с Еленой Пинской у него подрастают две дочери — Мария и Василиса.