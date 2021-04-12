Бывшему премьеру-министру Португалии предъявили обвинение в 189 преступлениях

Лиссабон, 12 апреля. Крупнейшая антикоррупционная операция «Маркиз» завершилась в Португалии. Экс-премьеру страны Жозе Сократешу выдвинули почти 200 обвинений в совершении экономических преступлений.

Бывший премьер-министр Португалии и лидер Социалистической партии Жозе Сократеш предстанет перед судом по делу об операции «Маркиз». Речь идет об отмывании денег и фальсификации документов. Спустя шесть лет после ареста в аэропорту Лиссабона 63-летний Хосе Сократеш стал первым бывшим главой правительства, который был передан суду в Португалии.

Помимо Сократеша к делу были привлечены и другие общественные деятели. Однако из 189 преступлений, перечисленных в обвинительном заключении по итогам антикоррупционной операции «Маркиз», только 17 были подтверждены для судебного разбирательства. Кроме того, из 28 подозреваемых до скамьи подсудимых доберется только 5 человек, сообщили прессе представители полиции.

Португальская полиция выдвинула обвинение против 19 человек и 9 компаний. Судья по уголовным делам Иво Роса решил привлечь к ответственности Жозе Сократеша, его друга и бизнесмена Карлоса Сантоса Силву, бывшего министра Армандо Вара и банкира Рикардо Сальгадо. Все являются подозреваемыми в пособничестве Сократешу. Им предъявлены обвинения в совершении экономических преступлений. Также под статью попал и бывший водитель экс-премьера страны Жоау Перне — ему правоохранители вменяют незаконное хранение оружия.

Стражей правопорядка не устраивает, что суд согласился выдвинуть обвинение только по 17 преступлениям, что составляет менее 10% от общего числа предполагаемых нарушений Сократеша и его пособников. Генеральный прокурор страны Розариу Тейшейра уже заявил, что решение будет обжаловано.

Ранее власти Португалии объявили об отправке 60 военных инструкторов в Мозамбик для борьбы с оккупировавшими север страны террористами.