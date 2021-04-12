Рар призвал немцев адекватно реагировать на провокации у границ с Россией

Москва, 12 апреля. На сегодняшний день большая часть западных СМИ выбрала путь открытой ненависти к России. Об этом в эфире ток-шоу «60 минут» заявил немецкий политолог Александр Рар. Выпады в адрес Москвы чаще всего связаны с Украиной, и, несмотря на то, что киевская власть сама провоцирует возобновление боевых действий в Донбассе, СМИ подают эти новости совершенно под другим соусом, сообщает «ПолитПазл».

Украинская сторона утверждает, что на самом деле это Россия готовит акт агрессии против Киева, а не наоборот. Делается это, естественно, для того, чтобы выставить Россию не в самом лучшем свете.

При этом зарубежные СМИ пишут о России и хорошее. По мнению политолога, это связано с вопросами, которые невозможно решить без российского вмешательства. Так, например, ситуация с вакциной от коронавируса «Спутник V», произведенной в России, была освещена правильно и честно. Это связано с тем, что свое желание получить препарат европейские страны заявляли не раз. В Германии, например, народ фильтрует потоки информации и нередко выступает на стороне России и поддерживает ее антизападные тезисы.

«Люди возмущены. А что НАТО делает на границах с Россией? Что, НАТО в 2020 году не могла провести эти полномасштабные маневры с громадными войсками из Америки и Европы, которые туда перекачиваются? Тем более, по нынешней легенде, они будут в 2021 году проводить маневры еще в Черноморском регионе, прямо у границ России. Что это, не провокация ли против России? Люди это понимают», — рассуждает Александр Рар.

По мнению политолога, немецкие власти должны взять пример с таких людей и отстаивать свои земли более активно. Он считает, что руководству ФРГ нужно более жестко отвечать Вашингтону, руководствуясь в первую очередь национальными интересами.

Ранее Александр Рар призывал Германию отказаться от привычного снобизма и начать учиться у России.



