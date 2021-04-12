Михаил Турецкий: Я благодарен Родине и мечтаю отплатить ей за все добро

Основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» и женского музыкального коллектива SOPRANO, народный артист РФ Михаил Турецкий в день своего рождения в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о впечатляющем концерте в Берлине, эмоциональном выгорании, извлечении из музыки жизненной силы и своей благодарности перед Россией.

«Люди друг друга заряжают»

— Михаил Борисович, более 30 лет назад вы создали «Хор Турецкого». История арт-группы и основные этапы ее творчества неразрывно связаны с вашей биографией. Каким был для вас год карантина и закрытых границ? Поменялась ли концепция — многоголосие, живой звук и интерактив со зрителями?

— На самом деле, пандемия и изоляция, разъединение — это большое испытание. Человек существо общественное, социальное, а личное общение — это еще и колоссальная энергия. Люди друг друга заряжают, особенно в творческом коллективе.

В режиме онлайн очень сложно создавать коллективный творческий продукт. В период самоизоляции мы два-три раза в неделю выходили в Zoom. Мы даже не пели, а разговаривали о планах, кто в какой форме, кто чем занимается, чтобы люди не уходили в себя. Было очень важно сохранить вот это настроение, что коллектив тебя защитит, что есть у этого коллектива будущее.

Когда появилась возможность встречаться, мы несколько месяцев разбирали старый материал, чтобы можно было сделать апгрейд, искали новые формы, чтобы порадовать публику. Все это происходило на репетициях. У артиста как у спортсмена: нет соревнований — нет роста, сохранить мастерство можно, а вырасти нельзя.

На первом же живом концерте я, к своему большому удивлению, понял, что коллектив у меня сейчас выступает лучше, чем до пандемии. Как это произошло?.. Я долго искал этому объяснение. Видимо, все-таки есть синдром эмоционального выгорания.

— То есть даже вынужденный уход в онлайн для вас, одного из самых успешных музыкальных менеджеров в мире, стал импульсом для переосмысления дальнейшего пути развития?

— Каким бы любимым делом ты ни занимался, ты себя «тратишь», отдаешь эмоцию. Артист должен дать больше, чем публика должна ему вернуть. Именно на этом и строится интерес публики к артисту — он даст залу больше, чем получит зрительской любви.

Стало понятно: мы не то, чтобы подустали, просто «батарейка» чуть подсела в период такой агрессивной творческой многолетней деятельности. И пандемия здесь пришлась кстати, она дала возможность этот резервуар энергетически пополнить. Мы давали онлайн-концерты, а нам говорили: «У вас же нет публики, как вы можете без публики?» А мы умеем друг от друга заряжаться, у нас такой коллектив.

Тем более что у нас два вокальных коллектива: арт-группа «Хор Турецкого» (десять солистов) и женский музыкальный коллектив SOPRANO. Мы вместе делаем общее творческое дело и друг друга в этом поддерживаем, заводим на творчество. И это такая мощь! Публики нет, а концерт энергетически очень мощный.

— У индустрии свои законы, планы, договоренности на годы вперед. Локдаун плановую сетку порушил. Как вы намерены ее восстановить?

— Это хождение по канату. Главное — не завалиться, не потерять настроение, не потерять драйв и не растерять людей, которые должны все время верить в то, что у них есть будущее. Но одним будущим жить невозможно, нужно наполнить настоящее. Сейчас никто точно не знает, что будет дальше.

Самое надежное — это прийти на репетицию, что-то найти для себя, извлечь какую-то энергию для себя и коллектива, взять и уйти с зарядом дофамина. Вот это то, что сегодня у нас возможно. И это тебе пригодится, потому что как только мероприятия возобновятся, ты устроишь энергетический фонтан.

— Когда в 1989 году коллектив только создавался, у вас была цель создать лучший еврейский хор. Если оглянуться на пройденный путь и попытаться дать оценку творческого пути, каков сегодня масштаб вашего детища?

— Это даже не у меня такое было предложение, это была определенная политика возрождения еврейской духовной музыки как части мировой музыкальной культуры.

Выпускник Гнесинки с красным дипломом, хормейстер, дирижер симфонического оркестра оказался в нужное время в нужном месте. Мало того, что я музыкант, так еще и по национальности еврей. В 27 лет я уже имел очень большой музыкантский опыт — был хормейстером, создателем вокально-инструментального ансамбля и ансамбля политической песни, побывал руководителем и духовного хорового ансамбля, и детских хоров, и самодеятельных коллективов, был и в самодеятельном хоре.

В Гнесинское музыкальное училище я пришел с очень сильным теоретическим базисом московского хорового училища имени Свешникова. В 90-х годах у меня были друзья, которые за мной ходили и говорили: «Зачем ты занимаешься искусством, сколько ты там получаешь?» Один из них действительно стал олигархом.

Но я ни капли не жалею, потому что жить не свою жизнь мне не хотелось. Патриотизм — это преданность, прежде всего, Родине, а моя преданность — искусству. И через искусство — преданность своей стране. И круг замкнулся.

«Продвинуть искусство, сохранив его совершенство»

— Сегодня коллектив гастролирует по всему миру с программами и проектами, имеющие международное, культурно-просветительское значение. Вы не пошли по пути создания классического хора, такого, например, как Кубанский народный хор…

— В какой-то степени, классический кубанский хор — это основа нации. А еврейский хор — это этническая структура. В перестроечное время вообще было непонятно, что это такое. Мне было очень сложно, но я держался своей линии, извлек из этой музыки жизненную силу и показал ее людям разных национальностей.

Но в рамках одной музыкальной культуры нам было тесно. Люди, которых я тогда набирал в коллектив на этапе его создания, — выпускники советской музыкальной школы. Уровень того музыкального образования, русской школы, был лучшим в мире.

Неслучайно в 1990-е и в 2000-е годы первыми скрипками в лучших симфонических оркестрах мира были выпускники Ленинградской и Московских консерваторий. Мне это очень во многом помогло. Я благодарен музыкальной советской школе за блестящее музыкальное образование, благодарен педагогам, которые у нас были в этой музыкальной школе.

Георгий Куницын, который был когда-то референтом Брежнева, рассказывал нам о Марксе и Ленине, о том, что такое научный коммунизм, учил нас думать. У нас был педагог Владимир Онуфриевич Семенюк — который с 1973 года и по сей день возглавляет хоровой класс. Он работал с Московским камерным хором Минина, это был лучший хор на тот момент.

Вот на этом фундаменте я придумывал свои этажи. Я поставил себе задачу — продвинуть искусство из концертного филармонического зала на эстрады, площади, стадионы дворцы спорта, сохранив его совершенство и его профессионализм.

— «Хор Турецкого», возникший как хор при синагоге, сегодня может спеть все — от оперных арий до «Владимирского централа». Как вам удалось собрать коллектив, сумевший изменить восприятие классической музыкальной формы?

— Энергия, которую вложили педагоги, мои родители, среда, где я воспитывался, — она работает сегодня. Я вижу, как все это работает. Ко мне приходят тысячи человек в течение вечера в концертном зале, которых я делаю немного умнее, счастливее и добрее. И это и есть моя благодарность тому, что со мной происходило, и теперь эту благодарность я возвращаю.

— Как вас воспринимают за рубежом?

— Вы знаете, наша задача — угадать портрет свой аудитории в месте, где мы выступаем. За 30 лет нашего существования скопился очень большой опыт. Под это понимание у нас есть возможности — широкий репертуар, особенно когда мы объединяемся двумя коллективами, мужским и женским. Мы только молиться можем на семи языках на центральных площадях Дрездена, Милана, Парижа, Берлина, Рима!

У нас в коллективе один человек прекрасно говорит по-немецки, человек восемь говорят по-английски отлично, человека три говорят по-итальянски, одна девушка говорит по-китайски. То есть у нас есть возможность с аудиторией разговаривать на их языке.

У нас всюду есть соотечественники, говорящие на русском языке. Но когда девять мужчин поют «Аве Марию» на площади в Дрездене и звучит это как огромный смешанный хор, они создают такой эффект бешеного звука, что вся площадь начинает сходиться. Это уже не Россия, это наднациональное, вселенная открывается! И наша тема как раз — это дать людям представление о России через свое мастерство, расположить к себе.

Мы называем свой проект «Unity songs» — это песни единства. Возник он из проекта «Песни Победы». «Песни Победы» понятны нашим соотечественникам, но не очень понятны людям, которым 35 лет и которые живут в Америке или Европе — они не знают ничего про это.

Мы рассказываем, что у нас есть общее желание: «never again», «никогда больше», что у нас есть общая победа. И в Германии, когда мы поем военные песни на площади, нет сверхзадачи тыкать им в лицо и говорить: «Мы вас победили». Современное поколение немцев не должно отвечать за содеянное их предками. Мы напоминаем о том, что было, песней «Хотят ли русские войны».

«Сила в единстве»

— Вместе с другими артистами, которые участвовали в церемонии открытия Крымского моста, вы занесены в черный список артистов, которым запрещено выступать на Украине. Вы потеряли украинскую аудиторию?

— Мы из Советского Союза, мы понимаем, что сила в единстве. Что было здорово, когда было мощное, единое, поддерживающее друг друга государство. И когда это государство разъединилось, с одной стороны, вроде некоторые страны приобрели независимость, а с другой — пока мы едины, мы непобедимы. За любой враждой стоит конкретный бизнес и деньги.

Для нас, для России и Украины, это большая и грустная риторика, грустнейшая. Потому что у нас огромное количество поклонников на Украине, огромное! А мы к ним не можем доехать...

— Вы Зеленского не знали лично?

— Мы оказывались с ним на одних концертных площадках. Когда началась вакханалия по отношению к российским исполнителям, я ему письмо лично не писал. Есть, наверное, целый департамент, который занимается эскалацией конфликтов. Никаких эмоции, кроме счастья, я, приезжая на Украину, не испытывал. Только счастье и только восторг, экстаз публики, переполненные залы, друзья, наслаждение, поклонники, цветы, аплодисменты, высочайший рейтинг.

— Когда вы сказали себе: «Я хочу в Берлине этот концерт»?

— Если честно, давно я хотел концерт в Берлине. Потому что я — сын фронтовика, и папа мой много мне рассказывал в последние годы. Он прожил долгую жизнь. Он не любил рассказы о войне, но эпизоды, картинки из жизни… Я понял цену человеческой жизни и Победы, что такое 900 дней блокады, что такое мука с водой, что такое, когда друг говорит: «Я больше не могу».

Одна фраза: «Он мне дает прикурить, я нагибаюсь, и пуля пролетает мимо и попадает вместо меня в него». Не забуду. Никогда. Папе я сказал: у меня есть две мечты. А папа праздновал 95 лет, и я смотрю на него — 95 лет! Как можно вообще — 95 лет! Приподнятое настроение! Я говорю: хочу 100 лет в Кремле тебе отметить и хочу концерт в Берлине — «Песни Победы». Он ответил: «Кто тебя пустит петь «Песни Победы» в Берлине?» — покрутив пальцем у виска.

В 2017 году я с командой начал активно пробивать тему Берлина. И в апреле я вдруг получаю чудо-разрешение выступить на площади Жандарменмаркт, прогрессивный бургомистр Михаэль Мюллер вдруг дает такое разрешение. И это — за две недели до концерта.

Понятно, что на реализацию мероприятия нужны были деньги. Чтобы технический райдер поставить, арендовать площадь, приехать, закрыть производственные расходы.

Но мы на свои погуляли, что называется. Я решил это сделать как дань уважения. И результат был потрясающим — на площади собралось около 20 000 человек, пришли даже немцы. А онлайн концерт одномоментно смотрело восемь миллионов пользователей.

После этого успешного случая на проект обратили внимание правительство Москвы и Министерство иностранных дел РФ. Нас поддержали Сергей Семенович Собянин и Лавров Сергей Викторович с Марией Захаровой, они оказались нашими союзниками. Они поняли, что этот проект строит между странами мосты дружбы и разбивает лед недоверия.

И мы поехали в исторический марафон «Песни Победы», в 2018-2019 году мы объехали практически 14 стран, были и в Китае, и в США, и в Канаде.

— Год своего 59-летия вы начинаете со слов благодарности учителям, российской музыкальной школе, стране, которая дала вам образование, зрителю и своему коллективу. Каким будет ваш личный девиз?

— Я считаю своим долгом отблагодарить за то, что в меня вложили. Все самое лучшее, что ты можешь сделать, отдай людям. Таким вот образом мы, наверное, и через себя пропускаем — преемственность поколений, движение из прошлого в будущее. Мы с моим коллективом — как некая сила, десант, музыкальное посольство, которое несет энергию, лучшую, которую мы скопили через образование, через настроение, через жизненный опыт. Мы ее несем в народ.