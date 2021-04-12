Экстремальная робототехника: космические разработки РФ в рекламе не нуждаются

День космонавтики — добрый и светлый праздник, который любят в России. Первый выход человека в открытый космос, запуск первого спутника, первая стыковка кораблей — нашей стране есть чем гордиться. Но что происходит в космической сфере сейчас? Чем могут удивить мир российские разработчики и конструкторские бюро? Почему государство еще не готово доверять космические проекты частным компаниям и еще нет громких заявлений о покорении Марса? И чем из ракетно-космических разработок мы пользуемся в обычной жизни? Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко и ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова Константин Иванов осветили актуальные вопросы космонавтики на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

По словам Андрея Борисенко, космонавтика — это отрасль, которая вбирает в себя труд большого числа людей, а люди зачастую даже не подозревают об этом. Гость также прокомментировал мнение отдельных обывателей о том, что освоение космоса представляет собой лишь трату денег. Летчик-космонавт рекомендовал таким скептикам получше присмотреться ко всему, что окружает нас в обычной жизни. Так, многие самые привычные вещи, от интернета и мобильного телефона до тефлонового покрытия на сковороде и липучки на одежде, появились именно благодаря разработкам в ракетно-космической отрасли.

Его мнение поддержал и ректор БГТУ «Военмех». По его словам, наша страна продолжает активно развивать космонавтику. Сейчас космос стал целой индустрией: на нее работают вузы, производства, конструкторские бюро.

«Мы уже не можем представить себя без связи мобильных и наблюдений из космоса за природными явлениями. Это сфера безопасности нашего государства. Что касается первенства в космосе, то многие открытия и первые шаги были нашими: выход человека в открытый космос, стыковка, запуск спутника. Но сейчас трудно говорить, у кого приоритет. Например, в коммерческом направлении у Америки преимущества. Что касается технической стороны вопроса, то тут преимущество у наших инженеров», — сказал Константин Иванов.

В этой связи он отметил, что в Штатах традиционно многие оборонные заказы выполнялись частными фирмами. У наших же компаний нет такой зоны ответственности, поэтому есть опасения, что некоторые из них подведут государство. Именно поэтому на данный момент в российской космической отрасли превалирует госсектор, и отдавать все в частные руки пока рано.

Мнения гостей полностью совпали и по такому актуальному вопросу, как замена человека в космосе роботами. Андрей Борисенко уверен, автоматика на орбите вряд ли справится с нештатной ситуацией, в то время как человек всегда найдет выход.

Впрочем, как отметил ректор БГТУ «Военмех», и с в сфере автоматизации у нас серные успехи, Россия лидирует.

«Есть такое направление — экстремальная робототехника. Интересные бытовые и промышленные разработки, может, у западных стран и имеются, но экстремальная робототехника — это преимущество нашей страны. Основная ее часть разрабатывается для Минобороны. Да, мы меньше занимаемся популяризацией, но могу сказать, что многие разрекламированные проекты Илона Маска под собой ничего не имеют», — пояснил эксперт.

В завершение Константин Иванов ответил, насколько реализуемы на сегодняшний день для человечества планы освоения Марса, о которых так часто слышно из США.

«Первый момент — жизнеспособность экипажа. И Илон Маск на такой вопрос не ответит. Второй — энергетическая проблема. Нет современных материалов, чтобы совершить долгий полет. Нужны либо новые материалы, либо дозаправщики», — подытожил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что стали известны финансовые подробности советской космической программы.