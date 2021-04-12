Туман накрыл футбольное поле во время матча в Ставрополе. ФАН-ТВ

Из-за плотного тумана футбольную встречу прерывали, но участники команд все же доиграли матч.

Двум краевым командам «Динамо Ставрополь» и «Ессентуки» пришлось играть практически вслепую. Густой туман накрыл футбольное поле во время игры. Встреча первенства ПФЛ проходила 10 апреля на стадионе «Динамо». На 20-той минуте матча главный судья прервал игру. Спортсмены и зрители подождали некоторое время, но туман не рассеялся. Поле осветили прожекторами, однако, это не особо помогло.

Многие зрители после перерыва покинули стадион, команды же доиграли. Встречу спортсмены завершили вничью со счетом 2:2.