Как и зачем возник День мецената и благотворителя

Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Праздник объединяет всех тех, для кого помощь отдельным людям и вклад в развитие нашего общества — не пустые слова, а призыв к действию.

Об истории праздника, его традициях и известных меценатах России рассказывает ФАН.

Дату торжества определили не случайно: именно 13 апреля 70 года до н. э. родился римский аристократ Гай Цильний Меценат, покровитель художников, артистов и музыкантов. Спустя века его имя стало нарицательным и определило понятие безвозмездной заботы об окружающих и мире, в котором мы живем.

Итальянский художник Джованни Батиста Тьеполо изобразил историческую фигуру на полотне «Меценат представляет Августину свободные искусства». Написанная в 1743 году картина сегодня хранится в Государственном Эрмитаже, где и проходит торжество по случаю праздника.

Первая официальная церемония Дня мецената и благотворителя прошла в России не так давно — в 2006 году. Инициатором проведения, как несложно догадаться, стал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский вместе с главным редактором альманаха «Русский Меценат» Аркадием Сосновым. Идею поддержал комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга. А Пиотровский тогда дал празднику второе, неофициальное название — День «спасибо», подчеркнув таким образом, как важно благодарить людей, помогающих культуре, науке и образованию страны.

Сам Эрмитаж в первый год празднования получил от бизнесмена Александра Ебралидзе уникальные произведения русских резчиков XIX века – «Отдыхающий Ахиллес» Николая Щербаева и «Аполлино» Герасима Николинко.

Как отмечают этот день

Сегодня праздник объединяет участников социального партнерства по всей стране, и в нем принимают участие общественные деятели из разных городов. Как правило, мероприятия разного калибра представляют людям благотворительные проекты в сфере культуры, образования, науки и здравоохранения. Но главные торжества проходят, как и следует, в залах Эрмитажа, где по традиции заводят часы «Павлин» и отмечают благодарственными грамотами меценатов года.

Часть наиболее успешных проектов находит освещение в специальном тематическом номере альманаха «Русский меценат» — э то единственное в России издание, посвященное благотворительным проектам и социальному партнерству.

Меценаты современной России

Меценатство для отечественной истории — не пустой звук. Именно благодаря состоятельным ценителям искусства в страну были возвращены многие ценные картины, книги и рукописи, ювелирные предметы. Помимо этого, они помогали строить школы, открывать театры и культурные центры, возрождать старинные ремесла и промыслы. Благодаря щедрым благотворителям мир узнал десятки имен гениальных художников и актеров, писателей, поэтов и режиссеров.