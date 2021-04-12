Выручка «Газпрома» от поставок в дальнее зарубежье может вырасти почти вдвое

Москва, 12 апреля. Европейцы наращивают импорт голубого топлива на фоне холодной зимы. СМИ рассуждают, кто же заполнит этот рынок — Российская Федерация или Соединенные Штаты Америки.

Американский сжиженный природный газ ЕС может себе не позволить на фоне коронавирусного кризиса. Трубопроводное топливо по-прежнему дешевле СПГ, пишет РИА Новости. К тому же «Газпром» способен оперативно нарастить добычу газа и суточные поставки: в отличие от конкурентов российская компания располагает собственными европейскими «подземками».

«Холодная и затянувшаяся зима обеспечила хороший спрос. Он может расти быстрее, чем заполняемость хранилищ, что, в свою очередь, приведет к повышению цен уже к осени», — считает доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Холдинг может повысить в 2021 году объем экспорта голубого топлива в дальнее зарубежье до 210 млрд кубометров, что на 17% превышает результаты 2020 года. Выручка «Газпрома» от поставок должна увеличиться примерно в 1,7 раза, до 42 млрд долларов, рассказали в VYGON Consulting.

«Газпром» снижает поставки топлива через территорию Украины. Потеря транзита грозит обернуться для Незалежной многомиллиардными убытками.