Наталью Подольскую осудили за публикацию снимка с двумя сыновьями

Москва, 12 апреля. Певица Наталья Подольская пополнила семейный архив кадрами с новой фотосессии, одним из которых поделилась в соцсети. Не все поклонники с восторгом отреагировали на публикацию.

Исполнительница во второй раз стала матерью осенью прошлого года. Подольская родила от Владимира Преснякова еще одного сына, которого назвали Иваном. Ребенок появился на свет 22 октября.

На странице артистки в Instagram уже есть много снимков в «новом составе», однако последняя публикация особенно приглянулась фанатам певицы. В кадре Подольская, держащая на руках Ивана, Пресняков и их старший сын Артемий запечатлены в темной комнате. Луч света освещает семью, взгляд певицы устремлен вверх. Атмосферное и проникнутое некоторой таинственностью фото не оставило поклонников знаменитости равнодушными. Они восхитились необычностью снимка.

Однако не всем пришлись по вкусу подобные публикации. Некоторые подписчики считают недопустимым выкладывать на всеобщее обозрение такие фотографии.

«Как-то не очень... Это должно быть в личном, я считаю», — осудила одна из пользовательниц.

Пресняков недавно рассказал, как благодаря супруге ему удалось спасти свою жизнь. Несколько месяцев назад он подхватил коронавирус, но не подозревал об этом. Заболевание протекало в тяжелой форме. Певцу удалось вылечиться после обращения к специалистам, на чем настояла Подольская.