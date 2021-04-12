Валя Карнавал напомнила Долиной о ее провалах в начале карьеры 

Москва, 12 апреля. Звезда TikToK Валя Карнавал напомнила своим подписчикам о сложном карьерном пути певицы Ларисы Долиной, с которой у начинающей звезды недавно произошел конфликт в шоу "Музыкалити".

Валентина Карнаухова, известная под псевдонимом Валя Карнавал, опубликовала в Stories своего блога Instagram архивное видео с участием Ларисы Долиной, где та отвечает на вопрос фанатки из зала, почему ей не удалось прославиться раньше. Звезда тогда еще советской эстрады с характерной для того времени пышной прической ответила, что в период застоя молодым звездам мешали развиваться и расти люди другого поколения, непонимающие их музыку и творчество. Долина на видеоролике пожаловалась, что ее выступления на телевидении часто не попадали в эфир.

Видео с молодой Долиной Карнавал опубликовала почти сразу после выхода в эфир выпуска передачи Максима Галкина "Музыкалити", где тиктокерша поспорила с именитой певицей о важности умения петь для артиста. Фанаты сочли, что таким образом Карнаухова напомнила 65-летней звезде о том, что и у той были провалы в начале карьеры и размолвки с людьми старшего поколения, пишут "Дни.ру".

Спор Карнавал и Долиной не оставил равнодушным не только поклонников двух звезд, но и их коллег по цеху. Певица Рита Дакота в этом споре приняла сторону начинающей тиктокерши, а продюсер Иосиф Пригожин поддержал мудрость состоявшейся артистки.