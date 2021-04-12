Стилист раскритиковала образ Рудовой с клетчатым жакетом

Москва, 12 апреля. Стилист и шоппер Элла Маковей нелестно отозвалась о новом образе актрисы Натальи Рудовой. Клетчатый жакет, выбранный знаменитостью, эксперт не смогла назвать удачным.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором предстала перед фанатами греющейся на солнце на фоне моря. Звезда позирует на фото в светлом жакете.

По словам Маковей, твидовый жакет в клетку может прибавить возраста и солидности, но только в том случае, если он скроен в стиле Chanel. Однако предмет одежды, выбранный Рудовой, попытались выполнить в актуальном сегодня стиле оверсайз.

«Но то, как неловко чувствует себя актриса в этой одежде, сводят на нет все старания выглядеть стильно и непринужденно», — раскритиковала эксперт по стилю.

Как считает шоппер, жакет актрисы смотрится скорее как «полупальто из девяностых», поскольку не держит форму. Кроме того, предмет одежды велик в груди и рукавах.

«Современный жакет оверсайз с усиленной линией плеча, напротив, создает строгий графичный силуэт, но при этом может акцентировать талию», — пояснила Маковей в комментарии «Телепрограмме».

Ранее стилист Ольга Смит оценила яркие наряды короля эстрады Филиппа Киркорова, в которых он блистает в жюри популярного шоу «Маска». Эксперт отметила, что певец удачно следует модным тенденциям.