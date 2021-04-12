Игорь Крутой раскрыл подробности празднования именин дочери Киркорова

Москва, 12 апреля. Композитор Игорь Крутой стал одним из приглашенных на празднование именин дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Музыкальный продюсер поделился впечатлениями от мероприятия.

Конец прошлой недели ознаменовался празднованием именин наследницы артиста. Киркоров пригласил самых близких друзей, в число которых вошли Яна Рудковская, Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, Андрей Малахов, Ани Лорак и другие.

Поп-короля пришел поздравить музыкальный продюсер и по совместительству его старый друг Игорь Крутой. На своей странице в Instagram композитор поделился роликом, снятым в особняке исполнителя. Музыкант не мог не отметить, насколько уютно в доме Киркорова, где продумано все до мелочей. По словам продюсера, артист сделал все, чтобы гости смогли чувствовать себя комфортно. Царящая в особняке атмосфера располагает к творчеству, добавил Крутой.

Композитора умилило, как неожиданно преобразился Киркоров во время празднования именин. Певец будто превратился в невинного ребенка, радующегося возможности собрать всех близких друзей под одной крышей.

«Филя, который для многих «большой и ужасный», в этот вечер был просто счастливым ребенком, глаза которого наполнялись счастьем, радостью и гордостью за еще один проект, созданный его мечтой, руками, идеями, деньгами и желанием сделать всех «своих» счастливыми!!!» — написал Крутой.

Стоит отметить, что на вечеринке пели не только именитые исполнители, но и их дети. Например, дочери Киркорова и Ани Лорак Алла-Виктория и Софья исполнили хит поп-короля «Цвет настроения синий».