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Игорь Крутой раскрыл подробности празднования именин дочери Киркорова

Игорь Крутой раскрыл подробности празднования именин дочери Киркорова

Москва, 12 апреля. Композитор Игорь Крутой стал одним из приглашенных на празднование именин дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Музыкальный продюсер поделился впечатлениями от мероприятия.

Конец прошлой недели ознаменовался празднованием именин наследницы артиста. Киркоров пригласил самых близких друзей, в число которых вошли Яна Рудковская, Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым, Андрей Малахов, Ани Лорак и другие.

Поп-короля пришел поздравить музыкальный продюсер и по совместительству его старый друг Игорь Крутой. На своей странице в Instagram композитор поделился роликом, снятым в особняке исполнителя. Музыкант не мог не отметить, насколько уютно в доме Киркорова, где продумано все до мелочей. По словам продюсера, артист сделал все, чтобы гости смогли чувствовать себя комфортно. Царящая в особняке атмосфера располагает к творчеству, добавил Крутой.

Композитора умилило, как неожиданно преобразился Киркоров во время празднования именин. Певец будто превратился в невинного ребенка, радующегося возможности собрать всех близких друзей под одной крышей.

«Филя, который для многих «большой и ужасный», в этот вечер был просто счастливым ребенком, глаза которого наполнялись счастьем, радостью и гордостью за еще один проект, созданный его мечтой, руками, идеями, деньгами и желанием сделать всех «своих» счастливыми!!!» — написал Крутой.

Стоит отметить, что на вечеринке пели не только именитые исполнители, но и их дети. Например, дочери Киркорова и Ани Лорак Алла-Виктория и Софья исполнили хит поп-короля «Цвет настроения синий».

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