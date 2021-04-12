Судно-трубоукладчик «СП-2» начало движение по второй нити газопровода

Москва, 12 апреля. «Академик Черский» двинулся по маршруту в День космонавтики. Ему останется проложить 85 км газопровода в водах Дании и Германии.

Стоянка трубоукладчика находилась в точке, определенной Правительством Дании как отправная. Он стартовал после согласования с морскими ведомствами страны, пишет EADaily со ссылкой на навигационные порталы Marinetraffic и Vesselfinder.

Издание анализирует маршрут, взаимодействие с другими судами и приходит к выводу, что на борт «Академика Черского» до этого был поднят конец газопровода. Нельзя достоверно сказать, началось ли проведение работ.

Укладка должна быть закончена до конца сентября. Если непредвиденные обстоятельства не будут мешать строительству, этого срока хватит с запасом. Производительность трубоукладчика в технической документации составляет до двух километров в сутки, и при таких темпах работы могут закончиться до конца мая.

Новые американские санкции едва ли смогут остановить прокладку «Северного потока — 2», признались члены Конгресса США. Компания-оператор Nord Stream 2 AG ранее сообщала об активизации иностранных судов в зоне строительства газопровода. Их действия, как пишет INFOX, носили явно провокативный характер и в некоторых случаях грозили серьезной аварией.