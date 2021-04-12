Россия запустила вторую фазу испытаний препарата от COVID-19 «Ковид-глобулин»

Москва, 12 апреля. Специалисты приступили ко второй фазе испытаний препарата «Ковид-глобулин», созданного на основе плазмы переболевших COVID-19.

Испытания пройдут в столице с участием 156 добровольцев, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Мероприятия будут проходить в шести столичных клиниках, а завершение второй фазы планируется через два-три месяца. Главная цель исследования — изучение эффективности и безопасности лекарства, проводиться оно будет по международным стандартам.

Основой препарата является плазма крови переболевших, содержащая антитела к коронавирусу. Инъекция помогает в лечении тяжелых случаев, формируя иммунитет естественным образом. Для его разработки понадобилось две с половиной тонны плазмы переболевших коронавирусом людей.

Ранее директор центра «Вектор» рассказал о клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Ринат Максютов заявил, что препарат показал высокую эффективность после введения добровольцам.