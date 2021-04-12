Теледоктор Малышева рассказала, кому строго запрещено есть хлеб

Москва, 12 апреля. Продукты без глютена стоят дороже обычных товаров. Известный теледоктор Елена Малышева рассказала, кому нужно исключить из рациона содержащую глютен еду.

Один из самых популярных у россиян продуктов, в котором содержится глютен, — это хлеб. Кроме того, он есть в макаронах, булочках, тортах и во всех злаковых изделиях. В эфире Первого канала в передаче «Жить здорово!» соведущий Елены Малышевой доктор Андрей Продеус заявил, что отказаться от таких продуктов стоит людям, которые болеют целиакией.

«Глютен, попадая в наш организм при болезни целиакии, вызывает иммунное воспаление, разрушаются ворсинки кишечника. Из-за воспалительных процессов нарушается не только микрофлора, но и всасывание, нарушаются стенки кишечника», — объясняет педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус.

Симптомами целиакии являются понос и рвота, вздутие желудка и сильные боли, а также слабость в теле. Проявляется болезнь достаточно рано. Как уточняет врач, это генетическое заболевание. Внешне человек с таких диагнозом выглядит изможденным и с потухшим взглядом, телосложение у него худое.

«Эти симптомы могут также указывать на синдром раздраженного кишечника. Люди, больные целиакией, есть, их примерно по статистике один на 3 тыс. человек. Ген, который отвечает за целиакию, есть у 1%, это очень редко», — подчеркнул доктор Продеус.

Ведущая программы Елена Малышева подчеркнула, что поставить точный диагноз поможет только биопсия кишечника. Болезнь целиакия означает абсолютную непереносимость глютена. Человек должен полностью исключить из своего рацина этот клейкий белок. Теледоктор отдельно акцентировала внимание: хлеб для больных — это табу.