Визит Путина и уникальный почтовый штемпель: День космонавтики в Саратовской области

60-летний юбилей космического полета Юрия Гагарина с особым размахом отметили в Саратовской области. К 12 апреля неподалеку от Энгельса был возведен грандиозный Парк покорителей космоса: именно там приземлился первый в истории планеты космонавт. В создание нового объекта было вложено более 1 млрд рублей, он должен стать первым в России мемориально-образовательным комплексом под открытым небом. В первый же день работы Парк посетили более 20 тысяч человек, а на День космонавтики по нему прогулялся президент Российской Федерации Владимир Путин.



Первое лицо страны осмотрело Парк покорителей космоса, его сопровождали спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и летчик-космонавт Валентина Терешкова. Президент возложил цветы к памятнику Гагарина, находясь вместе с группой космонавтов. Также в опубликованном графике Путина было участие в видео-совещании по поводу развития космической деятельности, где с главным докладом выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В планах президента имелась и отдельная встреча с Радаевым, но ее подробности остаются неизвестными.



Энгельс на праздник порадовал филателистов: они могли воспользоваться специальной продукцией, посвященной 60-летию первого полета человека в космос. В продаже появилась открытка, украшенная коллажем из почтовых марок 1961 года, выпущенных в честь полета Гагарина. Также были изготовлены штемпели специального гашения, которые появились только в нескольких городах. Поставить штемпель с изображением корабля «Восток» можно было бесплатно на любое почтовое отправление, но только 12 апреля. Таким образом, любая открытка или письмо с данным штемпелем автоматически стали коллекционными.

«Я большой любитель всего, что связано с почтой. Так и не привык к другим способам связи. Моя коллекция марок насчитывает около полутора тысяч экземпляров, также я собираю необычные конверты и открытки. Сейчас я заболел, но отправил племянника, чтобы он купил уникальные открытки и проставил тот самый штемпель. Это будет настоящим украшением моей коллекции. Очень хорошо придумали, что именно про космос, это очень здорово», — рассказал корреспонденту ФАН пенсионер Анатолий Щукин.

Масштабных торжественных мероприятий, изначально запланированных в Парке покорителей космоса, не состоялось из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. В столице региона состоялся лишь мини-митинг, где присутствовало около 50-70 человек. Мэр Саратова Михаил Исаев и еще несколько депутатов возложили цветы к памятнику Гагарина. С приветственными речами выступило несколько ветеранов космонавтики, в том числе подполковник Александр Грунов. Единственным массовым мероприятием стал велопробег в новом парке, в котором принимали участие сотни любителей двухколесного транспорта, в том числе и знаменитые профессиональные спортсмены.



Саратов был украшен многочисленными стендами и фигурами космической тематики, с которыми могли фотографироваться жителями города. К сожалению, не обошлось без вандалов, разрисовавших несколько арт-объектов маркерами. Допустили ошибку и устроители праздника: часть стендов была оформлена с использованием кадров из американских фильмов, что заметили саратовчане. Власти оперативно отреагировали на скандал, убрав неправильные баннеры.



Подводя итоги, можно констатировать — Саратовская область справилась с задачей достойно отметить День космонавтики. Без помарок не обошлось, но в целом регион, сыгравший заметную роль в жизни Юрия Гагарина, продолжает развивать память о легендарном космонавте.