Вашингтон, 12 апреля. Вооружение кораблей ВМФ РФ гиперзвуковыми ракетами дает России важное преимущество на море над любой страной мира, включая США.

Американский военный эксперт Калеб Ларсон отметил успехи модернизации ВМФ РФ, после которой ВМС США оказались в отстающих и догоняющих. Федеральное агентство новостей представляет эксклюзивный перевод статьи Ларсона, опубликованной в популярном военно-политическом обозрении The National Interest.

Автор публикации отметил, что большинство кораблей ВМФ РФ были построены еще в советское время, но после модернизации они не уступают по боевой мощи американским новинкам. Все дело в гиперзвуковых противокорабельных ракетах «Циркон», которыми оснащаются российские корабли. Скорость этой ракеты составляет 9-10 Махов, а на кораблях ВМС США стоят «Гарпуны» со скоростью только 0,85 Маха, т.е. они даже еще дозвуковые.

Другое грозное оружие в арсенале ВМФ РФ — крылатые ракеты «Калибр». Как отметил Калеб Ларсон, они тоже летают быстрее и дальше «Гарпунов». Предыдущий министр обороны США Марк Эспер, выступая 7 декабря 2019 года на Рейгановском национальном оборонном форуме, заявил о необходимости разработки гиперзвукового оружия.

«Победа в будущих битвах требует, чтобы мы боролись с нашими конкурентами гиперзвуковым оружием, противоспутниковыми системами и другими новыми технологиями», — сказал он.

Калеб Ларсон подчеркнул, что хотя в США в 2020 году выделили несколько миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия, Россия, уже имея это оружие, значительно опережает в разработке нового. Он убежден, что любая страна, которая сможет первой применить гиперзвуковые ракеты во время войны, получит преимущество.

Несмотря на огромное финансирование и большое количество проектов по разработке гиперзвукового оружия в США, американцы пока не могут похвастаться даже небольшими успехами. Недавно ВВС США провели испытания гиперзвуковой ракеты воздушного базирования, но потерпели неудачу. Сообщалось, что ракета-носитель гиперзвукового блока не запустилась.