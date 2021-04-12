Инструкторы НАТО устроили мастер-класс для снайперов ВСУ под Мариуполем

Донецк, 12 апреля. Киев привлекает военных инструкторов стран НАТО для тренировок снайперов ВСУ, говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР.

Подразделения разведчиков НМ Донецкой Народной Республики продолжают собирать информацию о действиях западных военных советников на территории Украины. В тренировочном лагере под Мариуполем снайперам Вооруженных сил Украины устроили мастер-класс инструкторы Североатлантического альянса.

К повышению квалификации привлечены 15 военнослужащих ВСУ, которые входят в состав оперативно-тактической группы «Восток». В Донецке уверены, что активизация подготовки связана с тем, что на Украину некоторое время назад была поставлена очередная партия американских винтовок Barrett.

М82 Barrett является самозарядной снайперской винтовкой производства США, используются патроны калибра 12,7 миллиметров. Они поставляются в десятки стран. Основной областью применения является поражение живой силы противника, а также небронированной и легкобронированной техники. Винтовка применялась в восьми вооруженных конфликтах на четырех континентах.

Генерал ВСУ ранее рассказал, как НАТО может помочь Украине в случае войны с Россией.