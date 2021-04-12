В Сети пристыдили Зеленского за слова о «великой роли» Украины в полете Гагарина в космос

Киев, 12 апреля. Украинцы пристыдили президента своей страны Владимира Зеленского за слова о «колоссальном значении» Украины в реализации советской космической программы.

Ранее украинский лидер опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, посвященное Дню космонавтики. Он написал, что без участия Украины полет первого человека в космос «был бы невозможен».

«Украинские конструкторы сыграли ключевую роль в реализации советской космической программы. Ученые добавили веру в то, что можно добраться до звезд до расчетов. И они получили это», — заявил Зеленский.

Подписчики украинского лидера высмеяли «великую роль» Украины в полете советского летчика-космонавта Юрия Гагарина на орбиту, а также слова о том, что страна «входит в Клуб космических государств».

«Сколько госзаказов получили конструкторские бюро с момента вашей службы народу Украины. Без госзаказов конструкторские бюро умирают, а вы их не поддерживаете», — написала жительница Одессы. «Когда Украина в последний раз запустила орбитальную станцию? «Клуб космических государств». Ржу», — комментируют подписчики.

Ранее сообщалось, что Россия готовит три прорыва в космической гонке. В ближайшие годы страна намерена присоединиться к созданию массивных спутниковых группировок. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, что РФ стоит на пороге важных изменений в космической сфере, передает RT.