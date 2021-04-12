Ливийские рынки впервые за шесть лет ждут скопления покупателей в Рамадан

Рынок Триполи впервые после длительного затишья готовится к Рамадану, торговцы выставляют товары при большом скоплении горожан. Об этом рассказал владелец магазина с продуктами на столичной ярмарке Рашид Карами Мохаммед аль-Таджури.

«На протяжении шести лет мы не видели такого высокого спроса на рынках, как в эти дни», — отметил ливиец.

По его словам, города, особенно на западе страны, давно не переживали оживления из-за столкновений в регионе. В Триполи, в частности, наблюдались значительные нарушения безопасности с начала конфликта в 2014 году.

Многие продавцы закрыли магазины, поскольку не хватало товаров, ведь люди сидели без денег и поток покупателей максимально снизился, другие — накопили долги или обанкротились.

Кроме того, участились грабежи и кражи, а приостановка отгрузки товаров и низкая ликвидность привели к дефициту продуктов, одежды. Сейчас ситуация с безопасностью, если сравнивать с прошлыми годами, немного, но стабилизировалась, поэтому покупатели возвращаются.

«Этот год ознаменовался явным прорывом, поскольку товары прибыли задолго до священного месяца, и их было достаточно, чтобы устранить потребность торговцев на рынках», — сказал владелец магазина.

Торговец на китовом рынке в Бенгази Хайтам Хашим также отметил благоприятные последствия прекращения огня в стране. По его словам, поставки участились и увеличились, что положительно сказалось на потоке покупателей, а 2021 год станет самым стабильным с точки зрения безопасности и ликвидности.

«Китовый рынок в течение трех лет был полностью разрушен из-за свирепых столкновений в городе. В ходе конфликта было повреждено большинство магазинов. Террористы заложили сотни мин и снарядов, чтобы предотвратить наступление ливийской армии», — подытожил торговец.

Рамадан в 2021 году начинается с заходом солнца 12 апреля, а первый день обязательного для мусульман поста — 13 апреля. Несмотря на шаткую безопасность, постоянные перебои в подаче электричества и задержки зарплаты, ливийцы готовятся к священному месяцу.