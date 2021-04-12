Непонятные существа из канализации напугали жителей Кемеровской области

Кемерово, 12 апреля. Неприятная находка жителя Кемерова привела к горячему спору между местными жителями. Возле канализационного люка в центре города он обнаружил непонятных существ.

По словам мужчины, он возвращался домой и обнаружил огромное количество тараканов невероятных размеров. Стать свидетелем этого можно было по адресу: улица Красноармейская,140, пишет «Сибдепо».

«Интересно, нам, наверное, пора бежать из города?» — написал горожанин в Instagram.

Однако подписчики засомневались, что это обычные тараканы. Кто-то уверен в том, что эти насекомые — именно мадагаскарские тараканы. Некоторые кемеровчане настаивали, что житель областной столицы увидел сверчков. Как бы то ни было, такая картина мало кому пришлась по душе.

«О ужас!»; «Аж мурашки дикие по коже побежали и волосы на голове приподнялись! Какая мерзость! Моя фобия»; «Боюсь представить, что под крышкой», — написали пользователи в комментариях.

Эколог Марьинский ранее спрогнозировал появление комаров в мае. Их можно будет заметить через несколько недель после окончания ночных заморозков.