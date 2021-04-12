Премьер-министр Болгарии раскрыл, как Pfizer «выкручивает руки» Евросоюзу

София, 12 апреля. Ценовая политика корпорации Pfizer становится агрессивнее с каждым днем. Об этом заявил журналистам премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Европейская комиссия ведет переговоры с фармацевтической корпорацией Pfizer о поставках вакцин против COVID-19 в 2022 и 2023 годах, пишет Euractiv. Борисов рассказал, как буквально за несколько месяцев цены на препарат выросли более чем в полтора раза. Сама фармацевтическая корпорация на переговорах ведет себя крайне смело и буквально «выкручивает руки» европейским делегатам.

«У Pfizer было 12 евро, затем стало 15,50 евро. Сейчас подписываются контракты на поставку 900 миллионов вакцин по цене 19,50 евро. 19,50 евро за 900 миллионов будут стоить почти 18 миллиардов евро. Сначала укол, затем второй, третий и четвертый», — заявил Борисов.

Фармацевтические корпорации настаивают на сохранении в тайне цен на продукцию, но информация все равно регулярно попадает в Сеть. В декабре прошлого года министр иностранных дел Бельгии Ева Де Бликер поделилась в своем микроблоге в соцсети Twitter ценами на вакцины, согласованными Комиссией, а также количеством доз, закупленных правительством королевства.

Борисов известен тем, что после саммитов ЕС часто публично раскрывает информацию, которая обычно должна оставаться конфиденциальной. Также болгарский премьер требовал от лидеров Европы «более справедливого распределения» препарата от COVID-19.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало комментарий политического обозревателя и журналиста Юрия Светова. Светов объяснил упорный отказ Франции закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» политическими амбициями президента Эммануэля Макрона на фоне грядущих выборов главы государства.