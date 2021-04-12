Тимошенко блеснула весенним образом на очередном заседании Рады

Киев, 12 апреля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко продемонстрировала новый образ в весенних тонах на очередном заседании Рады. Фотограф Ян Доброносов опубликовал кадры с политиком в Сети.

Юлия Тимошенко блеснула новым весенним нарядом на заседании украинского парламента. Политик выбрала нежные пастельные оттенки. Светло-серый деловой костюм с юбкой по фигуре украшался голубым кружевом из кожи. Тимошенко дополнила образ строгими очками и элегантными серьгами со сверкающими камнями. Лидер «Батькивщины» также надела сапоги-чулки на высоком каблуке. Ян Доброносов выложил фотографии из Верховной рады в Facebook.

Прическа Тимошенко на нынешнем заседании не отличалась от недавних женственных укладок. Она сделала из волос мягкие волны и собрала их сзади. Лидер партии неоднократно вызывала ажиотаж в Сети новыми образами. Юлия Тимошенко сменила имидж и начала отдавать предпочтение замше, коже и высоким каблукам. Знаменитая коса ушла и появилась более свободная укладка.

Политик ранее заявила о намерении провести украинский референдум по пяти вопросам. Тимошенко планирует спросить, поддерживают ли граждане легализацию игорного бизнеса и марихуаны, согласны ли они продавать сельскохозяйственную землю и стратегическую государственную собственность.