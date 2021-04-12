Лидеры партий ХДС и ХСС обсудят единого кандидата на пост канцлера Германии

Берлин, 12 апреля. Лидеры партий Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет и Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер обсудят, кто из них станет единым кандидатом в канцлеры ФРГ.

Армин Лашет сообщил, что сегодня проведет переговоры с Маркусом Зедером о том, кто станет единым кандидатом двухпартийного блока в канцлеры Германии.

Накануне стало известно, что оба политика заявили о готовности выдвинуть свою кандидатуру от консерваторов на выборы в бундестаг. Лашета поддержал президиум германского ХДС. За Зедера выступило берлинское отделение Христианско-демократического союза. Выборы в бундестаг пройдут осенью этого года.

При этом ранее Ангела Меркель сообщила о последнем своем публичном выступлении в качестве канцлера Германии. Это произойдет на международной промышленной выставке в Ганновере.