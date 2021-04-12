Певица Кети Топурия поделилась кадрами с прогулки с трехмесячным сыном

Москва, 12 апреля. Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия, в январе ставшая мамой во второй раз, показала, как наслаждается весенним теплом на прогулке с маленьким сыном Адамом.

Кадрами, снятыми во время пребывания на свежем воздухе, певица поделилась в Instagram Stories. Исполнительница выкатила коляску с трехмесячным малышом во двор особняка, а сама присела в стороне, чтобы отдохнуть. Кроме того, Топурия взяла с собой двух питомцев — чихуахуа и собаку породы бигль, появившуюся в семье за пару месяцев до рождения Адама. Пока ее сын спал, солистка исполнила за кадром строчку из песни Андрея Губина.

«Что же ты ищешь, мальчик-бродяга?» — негромко пропела Топурия.

Сейчас певица воспитывает двоих детей — помимо сына, у нее есть дочь Оливия от брака с бизнесменом Львом Гейхманом, с которым знаменитость развелась в 2017 году. Отцом Адама является предприниматель Лев Деньгов, Топурия вышла за него замуж незадолго до рождения сына.

Поклонники отметили, что после появления второго ребенка певица быстро пришла в форму. Недавно знаменитость восхитила подписчиков, сфотографировавшись в шелковом топе и шерстяном кардигане.