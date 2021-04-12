Замглавы Екатеринбурга по вопросам строительства назначен Рустам Галямов

Екатеринбург, 12 апреля. Рустам Галямов занял пост заместителя главы Екатеринбурга по вопросам строительства.

На минувшей неделе глава города Алексей Орлов анонсировал отставку своего заместителя Алексея Бирюлина. Не исключено, что теперь он будет работать в региональном правительстве. Сейчас на сайте администрации города в списке заместителей главы Екатеринбурга числится Рустам Галямов.

Галямов, как и Орлов, стал чиновником в Тюменской области. Он руководил региональным управлением капитального строительства, затем занял пост заместителя министра Свердловской области, после чего стал замглавы Фонда капремонта домов в российской столице.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге под лед городского пруда провалилась девочка, которая хотела покормить уток. Школьницу спас проходящий мимо мужчина, бросившийся на помощь.