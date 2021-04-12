Елена Панина: Европа и США отказались таскать для Зеленского каштаны из огня

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщил его офис, запросил Москву о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта в Донбассе. Этот шаг Киева говорит о том, что украинским властям не удалось достигнуть запланированных целей: надавить на российское руководство чужими руками. Хотя информационную волну они подняли мощную.

Так, команда Зеленского добилась разговора с президентом США Джо Байденом, неоднократно обзванивала кабинеты в Берлине и Париже, вытащила в Киев главу МИД Польши Збигнева Рау и провела очные переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Понятно, что все эти акции Украине нужны были для того, чтобы спровоцировать своих собеседников поддержать ее позиции и осудить Россию. Однако Германия, Франция и, судя по всему, Соединенные Штаты тоже, в итоге не захотели таскать для Зеленского каштаны из огня и предложили ему самостоятельно выполнить свою домашнюю работу, вступив в адекватный диалог с Москвой.

Не смог лидер соседнего государства разыграть и так называемую турецкую карту. По итогам его встречи с Эрдоганом в Совместной декларации в пункте 9 было заявлено, что стороны решили «поддерживать мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей путем диалога на основе Минских договоренностей».

После этого агрессивная риторика Киева стала заметно приглушаться. Так, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель уже заявляет, что Украина не планирует наступления в Донбассе и будет добиваться проведения переговоров в «нормандском формате», двигаясь «к миру всеми возможными дипломатическими способами».

Киевские власти сразу поняли, что Россия не шутит, когда говорит об Украине как о «потенциально очень нестабильном регионе». И попытки Зеленского пойти на провокации и начать военные действия в Донбассе обернулись бы крахом прежде всего для его же страны.

Теперь Киеву необходимо искать пути выхода из этой крайне опасной ситуации, что вряд ли будет возможным сделать как раз без России. Однако вначале Зеленскому необходимо получить хоть какое-то политическое доверие к нему со стороны Москвы. Для этого он должен уже сейчас предпринять реальные шаги, которые покажут настрой украинского лидера на ведение мирного диалога в устоявшихся форматах. Без таких действий продуктивного разговора Киева с Москвой точно не будет.