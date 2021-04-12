Создание рыбной цифровой биржи обсудили власти Сахалина и Газпромбанк

Южно-Сахалинск, 12 апреля. Создание цифровой платформы по продаже рыбы стало одной из тем встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с делегацией Газпромбанка.

Регион на данный момент является одним из самых быстроразвивающихся и приоритетных для Газпромбанка, заявил вице-президент кредитной организации Роман Панов. На Сахалине ее кредитный портфель уже превышает 300 млрд рублей.

Стороны в ходе беседы также уделили внимание вопросам экологии, возобновляемым источникам энергии и развитию текущих проектов банка, сообщает издание «Контингент».

Почти полторы тысячи мальков атлантического лосося были выпущены в реку Неву в Санкт-Петербурге. Рыба была запущена в качестве компенсации за ремонт насосной системы Большого Невского водовода.

Между тем рыболовы-любители на Ямале теперь смогут добывать ежедневно до пяти килограмм пеляди или пыжьяна, которые относятся к квотируемым ценным видам рыб. Как пишет «ФедералПресс», прежние правила запрещали их вылов.