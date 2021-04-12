Шиномонтажник из Челябинска стал звездой TikTok. ФАН-ТВ

Сотрудник шиномонтажной мастерской с музыкальным образованием поет на рабочем месте и покоряет пользователей Интернета.

Вместо сцен — мастерская, вместо декораций — покрышки и шины. В такой обстановке Альберт Галимов исполняет русские народные песни. Коллега снимает его на телефон, а затем выкладывает видео в TikTok.

«Одну песню выложили «Мы с конем, выйду ночью в поле с конем». И эта песня начала набирать популярность, отзывы пошли положительные», — рассказал Альберт Галимов.

Стать музыкантом и выступать на сцене Альберт мечтал с детства. Он закончил Челябинский колледж культуры по специальности народно-хоровое творчество, хотел поступить в Казанский университет на смежную профессию. Но, по стечению жизненных обстоятельств, молодой человек остался работать на заводе, позже перешел в шиномонтажный сервис. Но душа по-прежнему просила творчества, поэтому свою мечту певец воплотил вот таким образом.

«Я об этом давно мечтал и шел к этому, а здесь у меня появилась возможность проявить себя. И надо над этим хорошо поработать, сейчас просто сезон, не получается, и песни выкладывать просто некогда. А так буду стараться, конечно, радовать людей», — продолжил молодой человек.

Сейчас у Альберта около 60 тысяч подписчиков. Его первый ролик набрал почти два миллиона просмотров. Исполнителя приглашают выступать в кафе, филармонию и на городские праздники.