МЧС в прошлом году выявило шесть нарушений на «Невской мануфактуре»

Санкт-Петербург, 12 апреля. В 2020 году при внеплановой проверке инспекторами МЧС в АО «Невская мануфактура» было выявлено шесть нарушений пожарной безопасности. Однако к ответственности никто привлечен не был, передает корреспондент ФАН.

Дело передали в Невский районный суд, но в связи с неявкой на заседания лиц, чье присутствие было обязательным, слушания переносились. В итоге в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности в марте этого года материалы были переданы в отдел судебного делопроизводства.

Внеплановые проверки МЧС проводились с 2019 года регулярно. В 2019 году было выявлено 12 нарушений, в прошлом году их количество сократилось до шести — но они так и не были исправлены. По данным инспекторов МЧС, на «Невской мануфактуре» были выявлены следующие грубые нарушения:

автоматические установки пожаротушения есть, но они неисправны;

помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;

помещения не оборудованы системой дымоудаления;

здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

производственные помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения;

регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения не проводятся.

Ответственных лиц пытались признать к административной ответственности по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, то есть невыполнение в установленный срок законного предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности органа, осуществляющего государственный пожарный надзор).

Напомним, 12 апреля на «Невской мануфактуре» произошел пожар, охвативший четыре этажа шестиэтажного здания на площади 10 тысяч квадратных метров. Был объявлен пятый номер сложности пожара. При тушении погиб командир отделения 64-й ПСЧ, серьезно пострадали еще два сотрудника — заместитель 64-й ПСЧ и пожарный 25-й ПСЧ. Они госпитализированы с с ожогами 40-50% тела.

Ранее ФАН опубликовал видео с места крупного пожара на «Невской мануфактуре».