В массовой аварии с автобусом и легковушками в Рязани пострадали восемь человек

Рязань, 12 апреля. На улице Каширина в Рязани столкнулись 12 машин, пострадали восемь человек, среди них годовалый ребенок, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации полиции, водитель общественного транспорта на высокой скорости столкнулся с легковым автомобилем «Фольксваген Поло», после чего по инерции врезались остальные машины. Травмы получили восемь человек, в том числе годовалый ребенок. Его в экстренном порядке доставили в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и скорая помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.