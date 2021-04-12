Сборная России проведет матчи группового этапа Кубка Дэвиса в Мадриде

Мадрид, 12 апреля. Испанская столица примет матчи групп A и B в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.

Сборная России проведет матчи группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса на стадионе Madrid Arena. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте турнира.

Российским теннисистам предстоит провести матчи с Испанией и Колумбией. Стоит отметить, что два четвертьфинала, полуфиналы и финал также пройдут в Мадриде. Турин и Инсбрук примут по одному четвертьфиналу. В 2019 году сборная России дошла до полуфинала Кубка Дэвиса. Это позволило получить путевку в финальный этап турнира в 2021 году.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Гуркачу в рамках 1/2 финала турнира АТР серии «Мастерс». Соревнования проходили в Майами.