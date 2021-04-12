СМИ вспомнили, как советские МиГ-15 устроили ВВС США «черный четверг» в небе над Кореей

Москва, 12 апреля. Советские летчики на истребителях МиГ-15 ровно 70 лет назад в небе над Кореей преподали жесткий урок американцам, которые назвали этот день «черным четвергом».

Советский Союз, поддержавший КНДР в Корейской войне 1950-1953 гг., направил в страну летчиков и эшелон с новейшими реактивными истребителями МиГ-15. Вся операция была проведена в обстановке полной секретности. Звездный час советских асов настал 12 апреля 1951 года, о чем рассказало РИА Новости.

В этот день 48 американских стратегических бомбардировщиков B-29 Superfortress в сопровождении более 120 истребителей F-80 Shooting Star и F-84 Thunderjet вылетели для бомбардировки северокорейского города Сингисю. Командовавший советскими летчиками легендарный Иван Кожедуб приказал всем 44 МиГ-15 вылететь на боевое задание, хотя оставлять аэродром без прикрытия было опасно.

Расчет Кожедуба оказался верным. Американцы не сразу поняли, кто и откуда по ним стрелял. Всего за двадцать минут боя советские истребители разбили бомбардировочную армаду ВВС США, сбив девять B-29 Superfortress и причинив серьезный ущерб 15 бомбардировщикам. В США 12 апреля 1951 года назвали «черным четвергом» и объявили недельный траур.

Потом был «черный вторник» и ряд других крупных побед, пока американское командование не изменило тактику и не отправило в Корею новейшие истребители F-86 Sabre, которые мало отличались по летным и боевым характеристикам от МиГ-15. Кроме того, бомбардировщики стали летать небольшими группами и только ночью.

После окончания войны Корейский полуостров остался разделенным по 38-й параллели. В последнее время наблюдается новое обострение отношений между КНДР и Южной Кореей. Пхеньян наращивает военную мощь и недавно, как сообщили разведчики, завершил строительство новой подводной лодки, способной нести баллистические ракеты «Пуккыксон-3».