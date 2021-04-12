Депутат Петр Толстой: Россия лидирует по цифровизации всех сфер жизни

Москва, 12 апреля. Депутат ГД России Петр Толстой, комментируя празднование Дня космонавтики в РФ, вспомнил о достижениях нашей страны с момента первого полета человека в космос.

Россия в прежние годы, когда она еще была СССР, дала миру таких именитых космонавтов, как Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и Алексей Леонов. Однако на этом она не остановилась и продолжила осваивать другие области и добиваться успехов, заявил Толстой.

Период с 1990 по 2000 годы был тяжелым для России, но даже в это время у страны был вектор, двигаясь по которому она стала одним из основных генераторов новых научно-технических решений в мире. Научно-технический потенциал был сохранен, как и суверенитет.

Сегодня России вновь набирает мощь и составляет конкуренцию ведущим мировым государствам, отметил депутат. Так, страна, по словам Толстого, уже лидирует по цифровизации всех сфер жизни, а наш Рунет устанавливает моду в СНГ. Поэтому нам есть чем гордиться, заключил народный избранник.

Ранее Толстой заявил, что Россия должна вернуть к себе уважение Запада, сообщал ФАН. Для этого, как считает депутат, необходимо начать с уважения самих себя.