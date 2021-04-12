Раскрыты финансовые подробности советской космической программы

Владимир, 12 апреля. Первый раз в истории Земли человек полетел в космос ровно 60 лет назад. Тогда многое из космической программы было строго засекречено, а теперь становятся известны детали.

О финансировании космической программы СССР рассказало издание «Владимирские ведомости«. Эти данные полностью открыты для любого желающего. К примеру, из записки группы ученых на имя Хрущева известно, что расходы на первый спутник составили 250 миллионов рублей.

Если учесть инфляцию, получаются колоссальные деньги, но это относительно. Советский Союз тратил на 2,7 миллиарда рублей на просветительскую работу. Выходит, космическое лидерство обходилось бюджету в десять раз дешевле.

Строительный инженер в то время получал не больше 1400 рублей, научный работник — 1107 рублей, а средний работник в сельском хозяйстве — 806 рублей в месяц. Космонавты же зарабатывали от 3 до 4,5 тыс. рублей в месяц, а кроме того, от 50 до 150 тыс. рублей разово за каждый вылет. Знаменитый полет Гагарина принес ему максимальную сумму в 150 тыс. рублей.

В России отмечают 60-летний юбилей полета первого человека в космос. Сейчас у страны хорошие перспективы в сфере военного освоения космического пространства, а что касается гражданской отрасли, все зависит от того, какие целевые полезные нагрузки выводятся на орбиту, цитирует «ФедералПресс» заместителя председателя Союза машиностроителей России Бориса Алешина.