Российские туристы стали массово отказываться от отдыха в Турции

Москва, 12 апреля. Спрос на туры в Турцию среди российских путешественников упал на четверть, а аннуляции путевок выросли в десятки раз. Это связано с возможной отменой авиасообщения между странами.

Жители России отказываются от поездок в Турцию. Это связано с появлением информации о возможной отмене авиарейсов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции, сообщает издание «Известия».

Как уточнили представители пресс-службы туроператора Tez Tour, в России отмечается минимальное количество бронирований с вылетом в Турецкую Республику. Растет и количество аннуляций.

«Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения превысили стандартные показатели в десятки раз», — уточнили представители турфирмы.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, падение спроса связано с опасениями россиян. Туристы не хотят попадать в ситуацию, при которой нужно переносить свои путешествия.

Пандемия коронавирусной инфекции влияет не только на путевки, но и на туристические круизы. Как сообщает издание «Подмосковье сегодня», жители и гости Санкт-Петербурга не смогут поплавать на пароме «Принцесса Анастасия» как минимум до августа 2021 года в связи с закрытием границ некоторых европейских государств.

Ранее сообщалось, что у вернувшихся из Турции россиян обнаружили коронавирус.