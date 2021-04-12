Холостой Борис Корчевников показал фото с новорожденным ребенком

Москва, 12 апреля. Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников принимает поздравления от поклонников после публикации фото с новорожденной девочкой.

Снимок с малышкой появился на странице журналиста в Instagram. Корчевников сфотографировался со своим другом и коллегой Романом Головановым и его супругой Лидией, держащей ребенка на руках.

«Святое семейство», — подписал кадр телеведущий.

В комментариях подписчики Корчевникова сообщили, что он станет крестным отцом девочки. Некоторые поклонники напомнили, что у холостого ведущего «Судьбы человека» уже хватает крестных детей, поэтому ему пора бы задуматься о собственных наследниках.

«Самый красивый, добрый, умный будущий крестный, мы уже знаем!»; «Борис, вы уже многодетный крестный папа! Сколько у вас всего крестных детей?»; «Да уж, пора и о своих задуматься!»; «Вам надо тоже семью, вы так любите детей», — написали комментаторы.

В свои 38 лет Корчевников ни разу не был женат, хотя говорил, что уже готов к созданию семьи. Видимо, журналисту пока не удалось встретить ту самую единственную, с которой он захотел бы связать себя узами брака. При этом телеведущий пользуется популярностью у противоположного пола. Например, недавно ему назначили свидание прямо в эфире «Судьбы человека».