Аренда дач заметно подорожала в некоторых российских регионах

Москва, 12 апреля. Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» выяснили, как изменилась в цене краткосрочная аренда загородных домов в разных регионах Российской Федерации.

За год посуточный съем дач подорожал на 29%, говорится в исследовании. При этом прирост в загородном сегменте был более активным, чем в городском: краткосрочная аренда квартир подорожала в среднем по России на 13%.

«Средняя стоимость аренды загородного объекта в апреле составляет 4,5 тыс. руб. в сутки», — пишет РБК.

Наибольший рост показателя был зафиксирован в Кабардино-Балкарии (в 2,5 раза за год). Двукратный рост стоимости аренды отмечается в Волгоградской и Тамбовской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Аналитики заявляют, что стоимость посуточной аренды продолжит расти, ведь впереди у россиян майские праздники и лето.

Покупка загородных домов также обходится дороже жителям страны. Средняя стоимость дач в 2020 году увеличилась на 20–30%, заявили ранее сотрудники сервиса Dominfo.ru.

Между тем начал действовать новый закон, согласно которому у владельцев дач и садовых участков появилась возможность сэкономить на проведении кадастровых работ. Их можно заказывать как лично, так и коллективно, выбрав одного представителя от лица всего СНТ или гаражного кооператива, пишет «ФедералПресс».