Эксперт рассказал ФАН, что может находиться в военных грузах США для ВСУ

Военные грузы США для ВСУ вряд ли содержат нечто, что может сильно удивить армии ДНР и ЛНР. Об этом в интервью ФАН заявил член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ранее стало известно, что за последние сутки в Киев прибыли как минимум два военно-транспортных самолета ВВС США C-130J Hercules. Об этом свидетельствуют данные авианаблюдателей, которые сумели отследить их маршрут по сигналам бортовых транспондеров. Это — не первые такие поставки: США явно наладили воздушный мост на Украину с целью снабжения военной техникой ее армии.

«Никакого супероружия, с которым не справилось бы ополчение Донбасса, в этих поставках нет, — заверил Перенджиев. — Думаю, там находится самое обычное вооружение, которое самим Соединенным Штатам уже не так уж и нужно. Скорее всего, это нечто, что готовится к списанию либо уже списано».

По словам военного политолога, Вашингтон всегда использовал подобного рода конфликты для занятий бизнесом: вместо того чтобы отправить бесполезную для собственной армии технику на металлолом, они сплавляют ее Киеву взамен каких-либо преференций с его стороны.

«Возможно, Украина отдает американцам свое продовольствие, товары или даже земельные участки, — предположил эксперт. — В любом случае США занимаются извлечением прибыли, которое преподносится в виде якобы оказания помощи».

Собеседник ФАН считает, что американские «Геркулесы» поставляют в Киев противотанковые средства, запчасти к уже имеющейся на Украине американской технике, стрелковое оружие и патроны к нему.

«Однако, несмотря на то, что Вашингтон поставляет Киеву далеко не самые лучшие образцы своего вооружения, расслабляться нельзя, — убежден Перенджиев. — Это не ерунда, и относиться к подобного рода военным грузам надо серьезно и с полным пониманием угрозы, которую те из себя представляют».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о недопустимости подпитки милитаристских настроений киевских властей со стороны третьих стран, включая Турцию.