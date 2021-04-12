Перечень профилактических прививок в России может пополниться инъекцией от коронавируса

Москва, 12 апреля. В России может обновиться список профилактических прививок. Соответствующий проект в субботу обсудили в Кабинете министров Российской Федерации.

Согласно заявлению заместителя председателя Государственной думы РФ Александра Жукова, на эти цели правительству в 2021–2023 гг. необходимо выделить 75,8 млрд рублей. Прививка от новой коронавирусной инфекции может войти в перечень обязательных профилактических прививок, передает REGNUM.

Вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» все желающие россияне смогут пройти уже до июня этого года. Как сообщалось ранее, об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.