Правоохранители задержали мужчину, который держал заложников во Владикавказе

Владикавказ, 12 апреля. Полиция задержала в Северной Осетии мужчину, который взял в заложники четырех продавцов и пятерых покупателей магазина «Доступ».

Инцидент произошел во Владикавказе. Неизвестный захватил заложников и угрожал взорвать магазин в оживленной части города неподалеку от кинотеатра «Дружба». По словам злоумышленника, при нем было 10 килограммов взрывчатого вещества.

Согласно информации от правоохранительных органов Северной Осетии, в конечном итоге никто не пострадал. Мужчину удалось задержать, оцепление на улице Куйбышева снимается. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь на улице Парижа, два человека получили ранения. Один из них позже скончался. Стрельба началась неподалеку от больницы Анри Дюнана.