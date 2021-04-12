ФАН выяснил подробности гибели подростка от баллончика с газом

Бронницы, 12 апреля. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту гибели подростка в подмосковных Бронницах. Как стало известно ФАН, 15-летнего школьника обнаружили мертвым, голова и тело его были залиты рвотными массами.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось 11 апреля возле гаражного массива, находящегося на улице Льва Толстого. Трое молодых людей бесцельно бродили по улицам города. Ребята зашли перекусить в ресторан быстрого питания.

После этого один подросток покинул компанию, а двое других опять вышли на улицу. Школьники взяли такси и поехали в ближайший торговый центр. Там они приобрели газовый баллон для заправки зажигалок стоимостью 135 рублей и целлофановые пакеты.

«После того как ребята сделали покупки, они отправились в гаражи, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Там они нашли укромное место и стали дышать газом. Оба сразу же потеряли сознание».

Через время один из токсикоманов очнулся. Он увидел, что его друг лежит без движения, а изо рта у него выходят рвотные массы.

«Ученик попытался реанимировать своего товарища. Но у него самого начался рвотный рефлекс. Подросток понял, что не может справиться со сложившейся ситуацией, и позвонил в скорую помощь», — добавил источник.

Медики на месте происшествия констатировали смерть его друга. Выжившему мальчику на данный момент опасность не угрожает.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Раменской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Кстати, погибший ранее не был замечен в употреблении опасных для жизни веществ. Он воспитывался в полной и благополучной семье.