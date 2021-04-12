Экс-советник главы Пентагона: Байден толкает США на войну с Россией

Президент США Джо Байден продолжает поощрять стремление Украины разжечь новый этап войны в Донбассе. Несмотря на всю безумность данной идеи, американский лидер всячески поддерживает желание «украинских ястребов». Совершенно очевидно, что все это может втянуть США в прямое столкновение с Россией, пишет Infosmi.

Об этом в своей статье для журнала The American Conservative написал полковник в отставке, экс-советник министра обороны США при администрации экс-президента Дональда Трампа Дуглас Макгрегор.

Бывший американский военный рассуждает о возможном вмешательстве США в украинско-российский конфликт. По его мнению, Джо Байден при помощи своей риторики втягивает своих сограждан в борьбу, которая им не нужна.

На Украине все чаще предлагают решить проблему военным путем. Открытые заявления местных политиков, обращающихся к Байдену, давно перешли в разряд воинственных. При этом Байден охотно их поощряет, указывая на то, что поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность государства. Полковник, например, прекрасно осознает, что единственное, на что Киев может рассчитывать, это моральная поддержка Вашингтона.

«Джо Байден пообещал поддержать Киев и планы украинского правительства по отвоеванию территорий ЛНР, ДНР и Крым. Ситуация очень напоминает обещание британского правительства помочь полякам в случае нападения фашистской Германии на Польшу, данное в 1939 году. Такое же бессмысленное и пустое», — отмечает Макгрегор.

Правда не совсем понятно, кого конкретно бывший советник главы Пентагона сравнивает с Германией образца 1939 года, учитывая различия современных и прошлых событий в Европе.

Ранее издание опубликовало воспоминания, как советские МиГ-15 устроили ВВС США «черный четверг» в небе над Кореей.