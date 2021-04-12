Испанские археологи извлекли уникальный деревянный сейф из дома древнего римлянина

, 12 апреля. Работы по извлечению старинного сейфа начались в 2017 году. После того как его вытащили, были проведены реставрационные работы.

Археологи из Испании успешно извлекли деревянный сейф, найденный в ходе раскопок в римском доме в 1994 году. Тогда переноска сейфа была невозможна в силу его состояния, сообщает издание Planet Today.

Ученые утверждают, что у сейфа сохранилась деревянная рама, бронзовые детали и роскошные украшения. Предполагается, что дом, в котором он был найден, сгорел в результате пожара. Об этом свидетельствует обожженная рама и деформация корпуса. Археологи считают, что повреждения связаны с обрушением второго этажа.

Размеры дома могут многое сказать о его владельце. Исследователи отмечают, что римлянин был богатым человеком и, вероятнее всего, зарабатывал за счет торговли. Площадь его жилища составляет более трех тысяч квадратных метров, в нем находится 15 комнат.

Найденный сейф имеет значение для археологии. Он будет доставлен в Институт культурного наследия Испании для дальнейшей реставрации.

Ранее группой археологов был обнаружен египетский «золотой город», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он был основан фараоном Аменхотепом III в XIV веке до нашей эры. Кроме того, в Красном море было обнаружено древнее затонувшее судно. Причиной его гибели могло стать столкновение с коралловым рифом.