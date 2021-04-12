СК проводит проверку по факту пожара на фабрике «Невская мануфактура»

Санкт-Петербург, 12 апреля. Следственный отдел по Невскому району главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку на Невской мануфактуре.

Об этом сообщила пресс-служба СК России по Санкт-Петербургу.

Ранее стало известно, что 12 апреля поступило сообщение о произошедшем на предприятии пожаре. По этому факту СК РФ организовал доследственную проверку. Представители СК выехали на место пожара, после локализации которого будет начат осмотр места происшествия.