Администрация колонии допускает возможность принудительного кормления Навального

Москва, 12 апреля. Скандальному блогеру Алексею Навальному, который объявил о голодовке в исправительной колонии №2 в Покрове, администрация грозит принудительным кормлением.

Осужденный недавно был переведен обратно в отряд из медчасти. Известно, что после прибытия в колонию блогер похудел на 15 килограммов.

«Видя серьезность голодовки, администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление <…> Врача к нему так и не пускают», — говорится в аккаунте Навального в Twitter.

Ранее российский блогер объявил голодовку с требованием пустить к нему «приглашенного врача». Напомним, основатель иноагента ФБК отбывает наказание в тюрьме после того, как Московский городской суд объявил о замене условного срока на реальный.

Известно, что ему засчитали время амбулаторного лечения в Германии как уважительную причину для неявки, однако это не освобождало его от обязанности сообщать свои данные инспектору.