Вратаря «Локомотива» Гильерме могут дисквалифицировать за жесты в адрес фанатов «Спартака»

Москва, 12 апреля. Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме может пропустить два матча РПЛ за провокацию болельщиков «Спартака».

Мариино Гильерме завтра должен приехать на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), в ходе которого будет рассматриваться конфликт вратаря с фанатами «Спартака» по ходу матча 25-го тура РПЛ. Глава спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович считает, что голкипера «Локомотива» могут дисквалифицировать.

«Если будет доказано, что были оскорбительные действия как со стороны Гильерме, так и со стороны зрителей, то могут быть вынесены санкции. В отношении вратаря может быть принято решение либо о штрафе, что является самым вероятным, либо о дисквалификации на пару матчей», — отметила она.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» завершился победой хозяев со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов.

Ранее в Сети появилось видео драки болельщиков во время столичного дерби. Конфликт был улажен лишь после вмешательства сотрудников правоохранительных органов.