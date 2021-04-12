Москва, 12 апреля. Американские эксперты констатировали беспомощность НАТО в Европе перед ракетно-артиллерийскими комплексами России.

Аналитики издания The American Conservative отмечают, что угрозы со стороны Киева допускают возможность конфликта между Украиной и Россией: ВСУ «бряцают» оружием на востоке страны, рассматривают военный метод как единственно верный выход из ситуации, пишет «НьюИнформ». На фоне происходящих событий в США не готовы признать стратегическую важность восточного региона для национальной безопасности РФ, пишут авторы материала. Журналисты отмечают, что даже глава Белого дома не объясняет американцам причин, по которым Вашингтон поддерживает Украину в возможном противостоянии с Россией.

В материале The American Conservative отмечается, что с некоторыми видами оружия Москвы НАТО не справится. Например, морская пехота и наземная армия США в Европе слишком слаба, чтобы принимать участие в конфликте в 500 милях к востоку от Польши. Маловероятно, что помогут и наземные войска стран НАТО, так как они, скорее всего, побоятся столкнуться с артподразделениями БМ-30 «Смерч» — всего несколько залпов из пяти систем сотрут с лица земли участок территории размером с Центральный парк Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что генсек НАТО и глава МИД Украины обсудят ситуацию в Донбассе на встрече 13 апреля в Брюсселе.