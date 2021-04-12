Аналитики обратили внимание на «зависимость» банков от льготных кредитов

Москва, 12 апреля. Российским банкам на «зависимость от иглы льготных кредитов» указали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

По словам специалистов, рост кредитования в ряде сегментов мог бы быть в разы ниже, если бы не субсидирование со стороны государства. Так, объем ипотеки мог бы составить 11% вместо 24%, автокредитования — 4% вместо 8%. Доля займов малому и среднему бизнесу могла бы снизиться на 7% вместо роста на 23%. Аналитики уверены, что слабый рост ВВП и реальных доходов населения замедляет увеличение объемов кредитования в стране. В 2021 году доходы должны увеличится на 3%, но данный показатель только компенсирует снижение в 2020 году. В этих условиях для банков все важнее становятся льготные программы кредитования, передает РБК.

«Многие заемщики не смогут обслуживать кредиты с тем уровнем ставок, который готовы им предложить банки на рыночных условиях, без государственных субсидий», — отметили эксперты.

Финансовый омбудсмен ранее рассказал о наиболее частых причинах жалоб клиентов банков по итогам трех месяцев 2021 года.