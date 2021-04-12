ФАН стали известны подробности дела бойца Макса Топора

Российский боец ММА Максим Щербаков, более известный как Макс Топор, будет добиваться полного пересмотра своего дела, возвращения его в суд и переквалификации. На данный момент уже отправлена жалоба на бездействие следствия и халатное отношение к расследованию в Управление собственной безопасности. ФАН узнал, чего будет добиваться защита Топора на апелляции.

По данным адвоката Макса Топора Андрея Алешкина, обе свидетельницы — Лилия К. и Наталья Б. — ранее работали вместе с Максимом Щербаковым. Именно поэтому, увидев, что его старые знакомые безуспешно пытаются отбиться от двух пьяных мужчин, Макс Топор решил вступиться, и мужчины вызвали Макса «поговорить» на улицу.

«Полиция вообще ничего не сделала, поэтому он и написал эту жалобу, — говорит Алешкин. — На суде все эти обстоятельства даже не были установлены. Следствие никого не опросило, никаких медицинский освидетельствований не провели. Существенные доказательства по делу в суд не были переданы. Квалифицировано все было неправильно. Поэтому позиция наша в апелляции будет, что надо правильно квалифицировать всю эту историю. Они пишут, что он напал из хулиганских побуждений. Но это не так, он заступился за девушек, которых знал».

Боец сразу заявил двух свидетельниц, которые могли дать следствию ценные показания и помочь уточнить мотив. По словам Алешкина, одна из девушек была допрошена, но ее показаний в деле не было.

«В данном случае, я считаю, речь должна идти о прекращении уголовного дела, — утверждает адвокат. — Мы хотим переквалифицировать на часть первую, это нетяжкая статья. Там до года привлечения к ответственности, а год с момента драки уже прошел».

Напомним, ранее ФАН писал, что дело бойца ММА Макса Топора в апелляционной инстанции будет представлять бывший адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин, на которого актер написал два жалобы — в Минюст и адвокатскую палату.